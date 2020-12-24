أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي والتعاقد مع بيراميدز

أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، أنه لم يُوفّق مع المارد الأحمر خلال فترة تواجده داخل جدران القلعة الحمراء.

وقال أحمد الشيخ، في تصريحات متلفزة على قناة "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب"، "التوفيق لم يحالفني في الأهلي، وعانيت من سوء الحظ، وأحمد الله على فترتي مع الأهلي، 5 أو 6 مواسم تقريبًا".

وأضاف أحمد الشيخ "أول موسم لي مع الأهلي إيقاف، ومشاكل بين الأهلي والزمالك، وكنت صغيرًا في السن، وضغوطات كبيرة عليّ أثرت على مستواي بشكل كبير، والظروف لم تساعدني".

وتابع أحمد الشيخ "أحمد الله أنني تواجدت مع الأهلي، وربحت معه كل هذه البطولات، وجمهور الأهلي كان له فضل كبير عليّ".

وأكد أحمد الشيخ "لم أفتعل قط مشكلة أثناء تواجدي في الأهلي، وكنت ملتزمًا في التدريبات، ولم أشارك بشكل كبير، أكثر فترة شاركت فيها كانت مع فايلر، هذه الفترة شعرت بأنني لاعب في الأهلي، لمدة 5 سنوات في الأهلي كل موسم كنت ألعب مباراتين أو ثلاثة، وعدم المشاركة يؤثر على اللاعب بالسلب".

واستطرد أحمد الشيخ "بعد عودتنا من فترة إيقاف كورونا كنت أتدرب مرتين في اليوم بعيدًا عن النادي".

وأكمل أحمد الشيخ "موسيماني مدرب كبير، ولم يكن هناك وقت ليقتنع بقدراتي، شهر ونصف لم أشارك معه بشكل أساسي، وكان يتحدث معي بشكل جيد وكنت سأشارك معه، ولا أعرف ما الذي حدث في الكواليس، وكل ما وصل لي في الفترة المقبلة في ظل الصفقات في مركزي أنه من الممكن أن أشارك ولكن ليس بشكل أساسي، تحدثت مع موسيماني بشكل محترم أنني أريد اللعب معه، فاللعب مع موسيماني ممتع".

وأتم أحمد الشيخ تصريحاته، قائلًا "بطولة دوري أبطال إفريقيا هي أهم بطولة لي وللجيل الحالي بالكامل والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير، إفريقيا بطولة غالية علينا وعلى جمهور الأهلي، خاصة لأن الجماهير كان تطالبنا بها".