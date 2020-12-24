كانوا ساكتين علشان يفضلوا في مكانهم.. رسالة غامضة من أحمد عيد عبد الملك

نشر أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب أحمد عيد عبدالملك، "الناس دي كانت ساكتة وعارفين كل ده علشان يفضلوا في مكانهم.. ودلوقتي بيتكلموا بردوا علشان يفضلوا في مكانهم.. هو فيه كدة!!!".

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على قرار اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بفتح باب القيد أمام الأندية مرة أخرى بداية من 1 يناير المقبل.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏ايوة هي دي القرارات.. فتح باب القيد من ١ يناير لحد ٣١ يعني نبقي لعبنا ٣ ماتشات في الدور الاول إ ضافة ٥ لاعيبة لكل قايمة علشان تبقي ٣٥ مع فتح باب الاعارات بأي عدد".

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عُقد برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: أرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.