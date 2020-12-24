فاروق جعفر: حالة واحدة تجعل مصطفى محمد مثل صلاح عالميا

أشاد فاروق جعفر، لاعب الزمالك الأسبق، رئيس اللجنة الفنية الحالي، بلاعب الفريق الأول لكرة القدم مصطفى محمد، مشيرًا إلى أنه يعد أفضل مهاجم لدى مصر في الوقت الراهن.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "الزمالك" عبر برنامج "زملكاوي"، "مصطفى لاعب صغير، ويمتلك مهارات المهاجم، السرعة والقوة".

وأضاف فاروق جعفر، "يُعتمد عليه في الزمالك، وفي المنتخب الأولمبي والأول، ومرحلة نضجه ملائمة أن يكون أفضل لاعب، ويسجل أهدافًا صعبة جدًا".

وتابع فاروق جعفر، "مميزات مصطفى محمد لا يملكها غيره، مصطفى بعيد بمسافات عن المهاجمين الآخرين في المستوى الفني".

وأكد فاروق جعفر، "مصطفى محمد يسدد الكرة برأسه، يذكرنا بعلي أبو جريشة وجمال عبد الحميد هو نفس المدرسة".

ونوه فاروق جعفر، بأنه "إذا حصل مصطفى محمد على فرصة وركز في كرة القدم فقط كما تفرغ لها محمد صلاح، سيكون له بصمة في تاريخ الكرة المصرية وفي مكانة أخرى".

واختتم فاروق جعفر، "عندما احترف محمد صلاح في أوروبا لم يفكر في الغربة، إذا أحترف مصطفى محمد سيكون له شأن كبيرة في الكرة المصرية".