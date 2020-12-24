مانشستر يونايتد يبلغ نصف نهائي كأس الرابطة بفوزه على إيفرتون 2 - 0

حجز فريق مانشستر يونايتد، مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه مساء أمس، الأربعاء، على مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.
سجل هدفي مانشستر يونايتد، "إدينسون كافاني" في الدقيقة 88، و"أنتوني مارسيال" في الدقيقة 96.
واكتمل بذلك المربع الذهبي لكأس الرابطة الإنجليزية، بتواجد الرباعي "مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتوتنهام، وبرينتفورد".
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