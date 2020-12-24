حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارا عريضا على ضيفه ستراسبورج بأربعة أهداف دون رد مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل رباعية باريس سان جيرمان، تيموتي بيمبيلي وكيليان مبابي وإدريسا جاي ومويس كين في الدقائق 18 و80 و89 و91.
الانتصار الكبير رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج 4 - 0 بالدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.