رضا عبد العال: مروان محسن في خطر مع الأهلي ومحمود طاهر تعرض لمؤامرات

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر فى خطر خلال الفترة المقبلة.
وقال "عبد العال"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "مروان محسن فى خطر بعد تألق محمد شريف خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي؛ فهو لاعب لديه إمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية، وسيكون رقم واحد فى خط هجوم القلعة الحمراء".
وأضاف "مروان محسن عليه أن يلعب على نفسه، ويقوم بمجهود جبار خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى التدريبات لحجز مكان فى تشكيل الأهلي".
وأكد رضا عبدالعال، أن محمود طاهر تعرض لمؤامرات خلال فترة رئاسته للنادي الأهلي.
وقال "محمود طاهر كان يتعرض لهجوم من برامج داخل قناة الأهلى، وكان يوجد أشخاص منافقون خلال فترة رئاسته للقلعة الحمراء وتعرض للكثير من المؤامرات".
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