صعبت عليا نفسي.. أحمد الشيخ يكشف كواليس آخر أيامه في الأهلي

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، المنضم حديثًا لنادي بيراميدز، إنه استقبل عرض الانضمام إلى الفريق السماوي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ 10 أيام.

وأضاف أحمد الشيخ، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب"، "بيتسو موسيماني وافق على خروجي للإعارة حسبما قال لي أمير توفيق، ولم أعلم بوجود صفقة تبادلية بيني وبين محمد فاروق".

وتابع أحمد الشيخ، "الأهلي منحني الضوء الأخضر للاتفاق مع بيراميدز، وطلبت منهم عدم صدور أي تصريح إلا بعد مباراة نهائي إفريقيا، والصفقة توقفت بشكل مفاجئ، ومسئولو الأهلي قالوا لي إن موسيماني لا يريد انضمام محمد فاروق، ولو بيراميدز يريد التعاقد معي سيكون بعرض آخر، والأحمر طلب 15 مليون جنيه، فتراجع مسئولو بيراميدز مرة أخرى قبل أن تعود الاتصالات في الساعات الأخيرة قبل القيد".

واستكمل "في اليوم التالي للفوز بنهائي أفريقيا ذهبت إلى النادي الأهلي لكي أتدرب، فجأة أبلغوني بأن هناك عرضًا من التشيك ووكيل أعمالي هو من جلب هذا العرض، ولكن المقابل المادي ضعيف رغم كونه ناديا كبيرا هناك، ويلعب في بطولات أوروبا".

واختتم "الأهلي قرر أنني خارج قائمة الفريق وحزنت، وصعبت عليا نفسي، وشكرت الله على فترتي في النادي".