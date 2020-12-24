رضا عبد العال: بقاء أوناجم مع الزمالك إهدار مال عام

أكد رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أنه يجب أن يرحل المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأبيض؛ بعد حصوله على جميع الفرص مع القلعة البيضاء.

وقال "عبد العال"، فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "استمرار أوناجم مع الزمالك هو إهدار مال عام، ولا يستطيع اللعب فى نادٍ بحجم القلعة البيضاء، ويجب رحيله فى أقرب وقت".

وأضاف "أوناجم لم يقدم أي شيء مع الزمالك على الإطلاق خلال الفترة الماضية سوى هدف واحد أمام الترجي".