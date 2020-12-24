نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب حراس لوس أنجلوس: كنا نريد مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس لوس أنجلوس الأمريكي، أنه حزين لخسارة لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام تيجيريس المكسيكي.

وقال زكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حزين لخسارة نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، كنا متقدمين لأخر ربع ساعة والمباراة كانت صعبة".

وأكمل: "قدمنا بطولة جيدة للغاية وكنا نتمنى الوصول لكأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي لكن الكرة مكسب وخسارة".