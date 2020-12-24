نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا علي نظيره أرسنال، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت القادم.

وستقام المباراة علي ملعب الإمارات معقل الجانرز، بقيادة تحكيمية للدولي الإنجليزي مايكل أوليفير، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، علي قناة بين سبورتس 1.

ويحتل البلوز المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بينما الجانرز يحتل المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

وكان أرسنال ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أول أمس الثلاثاء، بعد خسارته برباعية مقابل هدف، أمام مانشستر سيتي.