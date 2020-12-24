نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام مطلوب في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في يناير المقبل.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن كومان طلب من إدارة البرسا التعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي نجم توتنهام الإنجليزي بالتحديد.

وأوضح الموقع الإسباني أن العقبة الأكبر لإتمام هذه الصفقة تتمثل في قيمتها لأن برشلونة يرغب في التعاقد مع ندومبيلي بملبغ أقل من 40 مليون يورو ومن الصعب على توتنهام قبول ذلك خاصة وأنه ضم النحم الفرنسي من ليون مقابل 63 مليون.

وألمح الموقع الإسباني أن ندومبيلي لا يعيش أوقات طيبة مع توتنهام، حيث لا يعتمد عليه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام باستمرار مع الفريق.