نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس كورونا يضرب نجم فولفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، أن مدافعه ماكسينس لكرواكس، جاءت عينته "إيجابية ضعيفة" في فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وخضع لكراوكس للحجر الصحي في منزله، كما سيغيب عن مباراة الفريق أمام زانتهاوزين في كأس ألمانيا مساء اليوم الأربعاء.

وقال المدير الرياضي بنادي فولفسبورغ، يورك شمادتك: "لم يكن ماكسينس مصاباً بالعدوى وقت الاختبار، لكننا قمنا على الفور بعزله عن باقي أعضاء الفريق كاجراء احترازي".

وتمنى لكرواكس التوفيق لفريقه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "حظاً سعيداً فريقي، أسف لأنني لست هناك لكنني سأدعمكم".

وانضم المدافع لزملائه في الفريق ماكسيمليان أرنولد وجيروم وروسيلون وويليام، الذين جاءت عيناتهم إيجابية وغابوا عن مباراة الفريق أمام شتوتغارت (والتي انتهت بفوز فولفسبورغ 1-0).

وغاب كل من ماكسيمليان فيليب وإكسافير شلاجير وتيم سيسرلبن عن المباراة أمام شتوتغارت وذلك عقب خضوعهم للحجر الصحي الوقائي لمخالطتهم لزملائهم الذين اصيبوا بالفيروس.

ويحتل فولفسبورج المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة.