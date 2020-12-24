الدوري الممتاز.. وادي دجلة يبحث عن الصدارة أمام سموحة الليلة

يواجه فريق وادي دجلة نظيره سموحة اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق وادي دجلة لتحقيق الفوز على سموحة في مباراة الليلة، لخطف صدارة الدوري مؤقتا من الأهلي.

وخاض وادي دجلة مباراتين في مسابقة الدوري حتى الآن، تعادل مع البنك الأهلي سلبيا، وفاز على المقالون العرب 2 - 1.

في المقابل يبحث سموحةعن الفوز الأول له، بعدما تعادل في أول مباراتين في مسابقة الدوري، أمام غزل المحلة 1 - 1، وأمام الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يحل سموحةالمركز الـ 12 بنقطتين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الممتاز برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني، وأسوان صاحب المركز الثالث.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت مساء أمس، الأربعاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة لأجل غير مسمى.