شوبير: أجريت 10 مسحات كورونا.. وعزلت نفسي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه أجرى مسحات عديدة، بسبب مخالطته لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "أجريت 10 مسحات حتى الآن بسبب مخالطتي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا، وكنت أعزل نفسي من 24 إلى 48 ساعة".

وأضاف: "أحيانا كنت أتصرف في حلقة الراديو وأعتذر عن حلقة التليفزيون، بسبب تواجدي في العزل".

وتابع شوبير: "لا بد أن ينتبه الناس خلال الفترة المقبلة، وأن يلتزموا بارتداء الكمامة، أعداد المصابين بفيروس كورونا في تزايد مستمر".

في سياق آخر، طالب الإعلامي أحمد شوبير، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بأن يحترم القانون المصري، مثلما يفعل الـ"فيفا" مع القانون السويسري.

وقال شوبير، عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورت"، أمس، الأربعاء: "مش بهاجم أحمد مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني، وعلى الكاف احترام القانون المصري".

وأضاف: "فيفا تتبع القانون السويسري والذى يلزم أن يكون 70% من الموظفين فى المنظومة من سويسرا، وبما أن فيفا يحترم القانون السويسري؛ فعلى الكاف أن يحترم القانون المصري".