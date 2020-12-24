ميلان يحقق رقمًا تاريخيًا بـ الدوريات الخمس الكبري

حقق فريق إيه سي ميلان رقما تاريخيا بـ الدوري الخمس الكبري ( الإيطالي - الإنجليزي - الإسباني - الألماني - الفرنسي).

وذكرت شبكة أوبتا العالمية، أن فريق ميلان أصبح ثاني فريق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى بتمكن من تسجيل هدفين أو أكثر في 16 مباراة على التوالي خلال سنة ميلادية واحدة.

وأضافت الشبكة، أن برشلونة أول من حقق هذا الإنجاز بتسجيله هدفين أو أكثر في 18 مباراة على التوالي، وكان ذلك في عام 1948.