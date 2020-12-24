بسبب كورونا.. مجلس الأهلي يعود لاجتماعاته بالفيديو كونفرانس

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا اليوم عبر خاصة الفيديو كونفرانس لمناقشة العديد من الملفات.

ويعود مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاجتماعات الفيديو كونفرانس بسبب مخاوف إنتشار فيروس كورونا .

ويناقش المجلس العديد من الملفات أبرزها تصور فندق صغير للاعبين بدلًا من مدرج التتش القديم، كما يناقش ملف الإنشاءات في الشيخ زايد والفرع الجديد بالتجمع الخامس.

ويستمع لتقرير مفصل من الإدارة القانونية بالنادي حول آخر مستجدات موقف القضايا التي تم رفعها بسبب لافتات نادي القرن.