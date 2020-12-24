نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصورة يستقبل بلدية المحلة فى قمة مرتقبة بالمظاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول بنادى المنصورة نظيره بلدية المحلة، في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، في لقاء قمة بمجوعة بحري، بدوري القسم الثاني.



وأعلن عبدالواحد قائمة لاعبى الفريق استعدادا للمباراة وضمت كلا من :



عاطف نصحي ، إبراهيم عبد المقصود ،وائل السعدنى ، أحمد سالم ، عبد الرحمن حسان ، محمد نجاتي ، أحمد دونجا ، مؤمن فكرى ، السيد زايد ، اسلام مرزوق ، تيجانا ، هانى الطامي ، محروس بومبة ، أوسكار ، عماد خيري ، جلال ، أحمد صبري ، شاكر ، عفرتو ، إسلام فايز ، شاهين.



وتعرض المنصورة لهزيمة أمام فاركو بهدفين بالجولة الماضية، ويحتل المركز التاسع بخمس نقاط فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث برصيد ٨ نقاط بفارق الأهداف خلف حرس الحدود.