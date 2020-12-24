الأهلي يحدد موعد مباراته ضد سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - حدد النادي الأهلي موعد مواجهة سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لقناة ناديه أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، استقر على مواجهة سونيديب يوم 5 يناير المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز، بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالنيجر، أمس الأربعاء، وبات قريبا من عبور منافسه بعدما أصبحت مهمته سهلة في لقاء الإياب بالقاهرة.

يذكر أن الأهلي خاض المباراة دون عدد من نجومه الأساسيين مثل محمد مجدي أفشة، الذي أحرز هدف تتويج الفريق بلقب البطولة في النسخة الماضية أمام الزمالك المصري في المباراة النهائية وكذلك عمرو السولية، بسبب إصابة الثنائي بفيروس كورونا المستجد.