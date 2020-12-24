تعرف على قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أجريت مساء الأمس الاربعاء عملية القرعة الخاصة بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، وأسفرت على النتائج التالية: مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد توتنهام - برينتفورد

وستقام مباراتا الدور نصف النهائي في الرابع من شهر جانفي.

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