يغيب أسبوعين.. عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر يبدأ رحلة التعافي من إصابة الضامة

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن عبد الرزاق حمد الله بدأ، أمس، الأربعاء برنامجه العلاجي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مواجهة الباطن.
وأضافت الصحيفة السعودية، أن حمد الله سينفذ برنامج التعافي من الإصابة تحت إشراف الإسباني هوجو كامريرو المعد البدني للنصر، بالتنسيق مع بازيل روبيرو طبيب الفريق.
كانت صحيفة الرياضية، أكدت أمس، الأربعاء، أن النصر سيفقد جهود عبدالرزاق حمدالله لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.
يذكر أن فريق النصر تغلب على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف.
ويستعد النصر لمواجهة لمواجهة ضمك، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري السعودي.
ويحتل النصر المركز الـ 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 7 نقاط.
يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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