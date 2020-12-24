أزمة جديدة تعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة نادي ليفربول تواجه أزمة بشأن تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن ليفربول يواجه مشلكة بشأن تمديد عقد محمد صلاح، قد تجبر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، على الموافقة على بيع اللاعب.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يمدد عقده مع ليفربول في الوقت القريب، رغم رغبة إدارة الريدز في رفع راتب النجم المصري الذي يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني، أسبوعيا.

وتابعت أن كلوب هو من يملك في النهاية قرار رفع راتب محمد صلاح من أجل استمراره مع الفريق، أو التعاقد مع لاعب بديلا له.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "إذا أصبحت مهمة ليفربول في الاحتفاظ بمحمد صلاح على المدى الطويل صعبة، وإذا فشل الفريق في التجديد له خلال الموسم الحالي، فإن هذا يعني أن مستقبل اللاعب على المدى البعيد سيكون خارج ليفربول".

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.