شيكابالا يهنئ أحمد جعفر بعيد ميلاده

احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد أحمد جعفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
شارك شيكابالا بصورة له مع أحمد جعفر وعلق عليها كاتبًا: "كل سنة و أنت طيب يا أخي".
الجدير بالذكر أنه انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وشارك "شيكابالا" في مران الفريق الجماعي، بعد انتهاءه من تنفيذ برنامجه التأهيلي.
وتعرض "شيكابالا" لكدمة خفيفة في وجهه القدم أبعدته عن التدريبات الجماعية للزمالك في الفترة الماضية قبل أن يتعافى من إصابته لينتظم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي.
وكان الفريق قد بدأ مشواره في للدوري العام في الجولة الأولى بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.
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