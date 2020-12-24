تعظيم سلام لـ موسيماني.. شوبير يهاجم الكاف بسبب ملعب مباراة الأهلي وسونيديب

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب سوء أرضية ملعب مباراة الأهلي وسونديب بطل النيجر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في دور الـ 32، بعد الفوز على سونيديب، أمس، الأربعاء، بهدف دون رد سجله أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" تعظيم سلام لموسيماني وجهازه المعاون على المغامرة أمام سونيديب، حيث دفعوا بخمس تغييرات مرة واحدة في تشكيل الأهلي، ولم يفكروا في الدفع بالفريق الأساسي خوفا من أي نتيجة قد تتسبب في إحداث هزة للفريق".