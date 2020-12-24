نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية جديدة لثلاثي الأهلي المصاب بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، يخضعون لمسحة جديده خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.

وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة خلال ٤٨ ساعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.