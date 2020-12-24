نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ناري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس عن وجود منافسة من العيار الثقيل بين برشلونة ومانشستر يونايتد للحصول على خدمات يوسف دمير لاعب رابيد فيينا.

وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن مانشستر يونايتد أبدى إهتمام كبير بضم صانع الألعاب الموهوب يوسف دمير صاحب السبعة عشر عاماً لكن الصفقة لن تكون سهلة حيث سيد منافسة شرسة من برشلونة.

ويعتبر دمير من العناصر الشابة الواعدة في كرة القدم، حيث نجح في فرض نفسه على الفريق الأول لرابيد فيينا، وشارك أمام آرسنال في اليوروبا ليج.