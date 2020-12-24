نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يحذر نجم الزمالك من الانتقال الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، لاعب القلعة البيضاء يوسف أوباما من الانتقال للغريم التقليدي الأهلي.

وقال عبد العال عبر قناة TEN،أنه علم بعقد أشرف صبحي وزير الرياضة، جلسة مع فرجاني ساسي نجم الزمالك لإقناعه بالتجديد لمصالحة جماهير الأبيض بعد قراره بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.

وأضاف "أين اللجنة التي تدير الزمالك؟ لماذا لم تجلس مع ساسي لتجديد عقده؟ وزير الرياضة لا يجب أن يعقد جلسة تجديد مع لاعب".

وأكد أنه في حالة رحيل فرجاني ساسي عن صفوف القلعة البيضاء، فسيرحل العديد من النجوم الآخرين عن الفريق.

وأشار إلى أن يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك سيخسر كثيرًا إذا رحل للأهلي، لأنه لن يستطيع المشاركة على حساب ناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة.