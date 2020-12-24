الرياضة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إتحاد الكرة المصري لكرة القدم الأسباب الحقيقة التي أدت لتأجيل موقعة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقرراً لها يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري يوم أمس في بيان رسمي له تأجيل القمة بالجولة الرابعة وسيلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة وفي نفس اليوم يواجه الزمالك سموحة.

وكشف مصدر داخل الجبلاية للفجر الرياضي أن التأجيل لم يحدث لإرضاء أي من الفريقين، لكن مصدر أمني أكد صعوبة تأمين المباراة، بالقرب من احتفالات رأس السنة الميلادية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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