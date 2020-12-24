رسميا: باريس سان جيرمان يقيل مدربه توخيل

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس عن إقالة مدربه الألماني توماس توخيل. يذكر أن عقد المدرب الألماني مع الفريق الباريسي ينتهي في جوان 2021

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