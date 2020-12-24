تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات القليلة الماضية، في حياة المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، كانت الأصعب، خاصة بعد تدهور حالته ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.
وقال المصدر إن جميع الأطباء بمستشفى العجوزه بذلوا أقصى ما في وسعهم، من أجل إنقاذ حالته، ولكن تدهورت الحالة سريعا وتسبب فيروس كورونا في إتلاف الجهاز التنفسي وأثر على القلب وبعض الاعضاء الأخرى بالجسم.
وأضاف أن حالته استقرت يومين على أقصى تقدير ثم عادت مرة أخرى التدهور سريعا، وتغلب عليه الفيروس الملعون ليودي بحياته.
وتوفى صباح اليوم المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، والتي تعرض لها في الأسبوع الماضي ودخل على أثرها العزل الصحي بمستشفى العجوزة.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام بتعيين أحمد البكري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض بعد قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.
وشدد مصدر بالنادي على أنه تم إخطار مسئولي اللجنة المؤقتة بالنادي منذ قليل بوفاة المستشار أحمد البكري، على أن يصدر النادي بيانا بعد قليل للإعلان عن موعد الجنازة والعزاء.
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