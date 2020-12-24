كورونا قتل أحلامه.. 5 قرارات قوية اتخذها أحمد البكري فى الزمالك قبل وفاته اليوم

توفي المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

كان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل في العجوزة.



وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.



وقاد أحمد البكري الزمالك في 25 يوما فقط قضى منها 12 يومًا داخل نادي الزمالك، قبل أن يتعرض للإصابة بكورونا وتدهور حالته الصحية، ليتم نقله إلى المستشفى ويخضع إلى العلاج قبل أن تدهور حالته الصحية مرة أخرى ويتم نقله إلى العناية المركزة قبل أن يتوفى اليوم.

وخلال فترة إدارته نادي الزمالك أصدر البكري العديد من القرارات القوية داخل النادي الأبيض، منها إجراء تغييرات موسعة داخل لجان النادي، مثل إعادة تشكيل اللجنة القانونية، بجانب إعادة تشكيل لجنة الحسابات، بالإضافة إلى تغيير إدارة الأمن والإدارة التنفيذية للنادي، كما نجح البكري في الحفاظ على نجوم الفريق الأول ولم يرحل أحد منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بجانب إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية داخل القلعة البيضاء.



وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية، قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة في الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.



ومن المقرر أن يقوم المستشار هشام إبراهيم بتولي رئاسة نادي الزمالك "مؤقتا" خلال الفترة المقبلة لحين قيام الدكتور أشرف صبحي باختيار رئيس جديد يقود اللجنة المعينة للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما تنص عليه اللوائح.