شقيق بيج رامى يكشف كواليس الانجاز العالمى.. فيديو

أبدى محمد السبيعى شقيق البطل العالمى بيج رامى سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر اولمبيا مؤكدا أن ما تحقق انجاز كبير يضاف الى الرياضة المصرية .
وقال السبيعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حرص مع أفراد اسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمى مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الانجاز الكبير مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الالقاب وانه تعرض لفترة صعبة بعد اصابته بفيروس كورونا .
وأشار إلى أن شقيقه البطل المصرى يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول .
ووصل منذ قليل النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح فى التتويج باللقب فى النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.
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