نائب رئيس الزمالك: مستعد أسيب النادي والمستشار البكري يعيش

علق المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك على خبر وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية اليوم متأثرا بفيروس كورونا .

قال المستشار هشام إبراهيم بحزن شديد فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : لا حول ولا قوة الإ بالله .. مات صديق العمر .. والإنسان الخلوق .. عاشق الزمالك .

ورفض هشام إبراهيم الحديث عن تصعيده لرئاسة نادي الزمالك عقب وفاة البكري قائلا : احنا فى إيه ولا إيه .. أنا مستعد أسيب الزمالك والمستشار البكري يعيش .

وأضاف نائب رئيس الزمالك : اللهم لا راد لقضائك .. ربنا يرحم المستشار أحمد البكري .

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.