شاهد.. أسرة بيج رامي في استقباله بمطار القاهرة "فيديو"

حرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.

وأبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية.

وقال السبيعي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حرص مع أفراد اسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وانه تعرض لفترة صعبة بعد اصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول .

ووصل منذ قليل النجم العالمي رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامى" بطل مستر أولمبيا 2020، الذى نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.