أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، يخضعون لمسحة جديده خلال ٤٨ ساعة للتعرف على مستجدات حالتهم الصحية.
وغاب الثلاثي عن رحلة الأهلي إلى النيجر بعدما كشفت المسحة التي أجراها الفريق في القاهرة قبل السفر عن تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
وخضع ربيعة وأفشة والسولية، للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، ويجري الثلاثي مسحة جديدة خلال ٤٨ ساعة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على سونيديب أمس بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا يخضون لمسحة جديدة لتحديد حالتهم الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.