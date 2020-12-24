تقارير: إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان.. وبوتشيتينو الأقرب

وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية، أن إدرة باريس سان جيرمان قررت رسميا إقالة توماس توخيل.
كما ذكرت شبكة" "RMC" الفرنسية، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق لتوتنهام الإنجليزي هو المرشح الأقرب لخلافة توماس توخيل.
كان توماس توخيل قاد باريس سان جيرمان لاكتساح ستراسبورج برباعية نظيفة، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الفرنسي.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة.
يذكر أن قرعة دور الت 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أوقعت باريس سان جيرمان مؤخرا مع برشلونة الإسباني.
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