طاب منامك الطويل.. تعليق مؤثر من ابنة رئيس الزمالك بعد وفاته بكورونا

أعلنت نانسي البكرى نجلة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، وفاة والدها بعد صراع مع فيروس كورونا. وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلة : " انا لله وانا إليه راجعون .. بابا فى ذمة الله .. أسالكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يارب .. طاب منامك الطويل يا حبيبي ورحم الله جسدك الذى امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا " . وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة. وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة. وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. ومن المقرر أن يقوم المستشار هشام إبراهيم بتولى رئاسة نادي الزمالك " مؤقتا " خلال الفترة المقبلة لحين قيام الدكتور أشرف صبحي باختيار رئيس جديد يقود اللجنة المعينة للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لما تنص عليه اللوائح .

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