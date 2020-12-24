نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكهام: جاهز للتوظيف في أي مكان مع الأهلي.. وهدفنا استكمال مسيرة البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة سونيديب بطل النيجر التي فاز بها الفريق بهدف دون مقابل، كانت صعبة؛ بسبب أرضية الملعب، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب عدد من العناصر المهمة في الأهلي نتيجة الإصابات.

وأوضح أن مباريات الأدوار الأولى من البطولة دائماً ما تشهد مفاجآت عديدة، وهو ما حذر منه الجهاز الفني، الذي أكد ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية، وتجنب التعرض للإصابات، وهو ما تحقق بالفعل، ونجح الفريق في إنجاز المهمة المطلوبة خلال المباراة مع انتظار حسم التأهل للدور التالي خلال لقاء العودة بمصر.

وعن مشاركته في مركز الظهير الأيمن ، أكد أنه سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني به، والاعتماد عليه في أكثر من مركز، لافتا إلى أنه جاهز للتوظيف في أي مكان في الملعب، وفقا لاحتياجات الفريق.

وأشار بيكهام إلى أن الأهلي يخوض تحديات عديدة خلال الموسم الحالي، سواء في الدوري أو بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية، إلى جانب بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، مؤكدا أن تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم يضع مسؤولية كبيرة على الجميع؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات.

وأضاف: «الموسم مليء بالارتباطات القوية، وسط ظروف ضغط المباريات والإصابات وفيروس كورونا، ولكننا تعودنا في الأهلي على بذل الجهد من أجل تخطى هذه الصعاب».

وشدد اللاعب على أن جماهير الأهلي هي المحرك الأساسي وراء الفوز بالبطولات في ظل مساندتهم الدائمة للجهاز الفني واللاعبين، خاصة في الأوقات الصعبة متمنيا الفوز بكل الألقاب من أجلهم.