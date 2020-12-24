نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم توفيق: الأهلي على قلب رجل واحد.. وهناك منافسة قوية في كل مركز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر أمس الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

وقال لاعب وسط الأهلي، إن الجميع شاهد سوء أرضية ملعب المباراة، ورغم ذلك كانت روح اللاعبين حاضرة بقوة حتى تحقق الفوز.

وأكد توفيق، أن الكل في الأهلي على قلب رجل واحد، وهو واقع يعيشه الفريق، وليس مجرد شعار، وأبرز دليل على ذلك أن هناك غيابات في صفوف الفريق إلا أن نفس المجموعة المتواجدة حاليا كانت بنفس الروح ونفس الحماس والاجتهاد.

وأوضح توفيق، أن الأهلي توج ببطولة إفريقيا في نسختها الماضية، ومن الطبيعي أن نجد فرقا تقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل، وأن تكون دوافعها قوية ولديها حلم لتحقيق نتيجة إيجابية تحسب لها تاريخيا أمام بطل القارة.

وقال توفيق: «نعيش حالة تركيز في بطولة إفريقيا بعد انطلاق مشوار الفريق بالفوز خارج أرضه على سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢.. لقد حققنا الفوز بالبطولة التاسعة التي كانت غائبة ونركز للفوز بالبطولة العاشرة».

وشدد لاعب الأهلي، على أن ثقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حافز قوي بالنسبة له.

وأكد توفيق، أن لاعبي الفريق يتحلون بشخصية الأهلي التي تظهر في الأوقات الصعبة، وتجعلهم على قدر المسئولية وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، و كل لاعب موجود في للفريق قادر على تنفيذ تعليمات ورؤية الجهاز الفني.

وتطرق لاعب الوسط للحديث عن المنافسة في وسط الملعب، مشيرا إلى أنه من الطبيعي في أي فريق أن يكون هناك منافسة قوية في كل مركز، وقد سبق أن شارك مع حمدي فتحي في إنبي من قبل، وعلى اللاعب أن يقاتل في التدريبات، ويبقى قرار المشاركة في يد الجهاز الفني والذي ينظر لمصلحة الفريق في المقام الأول.

وأشاد توفيق بالجهد مبذول على المستوى البدني، وهو ما ظهر علي اللاعبين بشكل واضح ، مشيرا إلى أن عامل اللياقة البدنية نقطة فارقة مع الفريق بجانب الشغل الخططي من الجهاز الفني.

وعن المنافسة في الدوري خلال الموسم الجديد وتدعيم الفرق المنافسة لصفوفها قال أكرم: «اعتدنا في الأهلي أن نركز على أنفسنا، وفي نفس الوقت احترام جميع المنافسين، هدفنا واضح ودوافعنا متجددة ونرغب بكل تأكيد في التتويج بالدوري هذا الموسم».

وعلق لاعب الوسط بالأهلي على تأجيل مباراة الزمالك في الدوري قائلاً: «جاهزون في أي وقت لجميع المباريات».

وشدد توفيق على أن الأهلي يركز في بطولة الدوري، وفي نفس الوقت هناك رغبة قوية في حصد لقب السوبر الإفريقي وتقديم صورة مشرفة للأهلي بطل افريقيا في كأس العالم للأندية.

وأضاف: «سنقاتل في كأس العالم للأندية، وسنكون رجالا وعلى قدر المسؤولية، خاصة أن كرة القدم ١١ لاعبا أمام ١١ لاعبا.. وهذا الجيل قادر على الوصول إلى أبعد نقطة لتحقيق طموحات الجماهير».

وأشار توفيق إلى أن الأهلي نادي بطولات، ومن الطبيعي أن يقف الفريق على منصات التتويج وهو سعيد بالبطولات التي حققها مع الأهلي ويرغب في مواصلة مشواره، وأن يكون جزء من منظومة النجاح داخل الفريق.

وأكد لاعب وسط الأهلي أنه لا يشغل نفسه بالسوشيال ميديا، ويتمنى عودة مؤمن زكريا واكتمال مرحلة شفائه، خاصة أنه لم ولن يغيب عن الاهلي يوما، وهو دائما متواجد مع الفريق.

واختتم أكرم توفيق تصريحاته بتوجيه الشكر لجمهور الأهلي السند الدائم للفريق، مؤكدا أن جميع اللاعبين يحزنون في حالة أي إخفاق؛ لأنهم يعلمون أن هناك ملايين ستغيب عنها الابتسامة؛ لذلك فهم يقاتلون لتحقيق الفوز من أجل رسم البسمة على الجماهير.