اللاعب وصل أمس.. فرج عامر يعلن ضم صفقة قوية إلى سموحة

أكـد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الصفقة الجديدة التي أبرمها ناديه بالتعاقد مع لاعب عربي كبير، سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "تعاقدنا مع لاعب عربي وصل إلى الإسكندرية بالأمس، وننتظر البطاقة الدولية، وهو لاعب دولي وأساسي في منتخب بلاده، ويجيد اللعب كمهاجم وصانع ألعاب، وتعاقدنا معه في صفقة انتقال حر".

وأضاف: "المباراة الماضية لعبنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري، وهو فريق قوي تحت قيادة حسام وإبراهيم حسن، ولديهم الحماس والتكتيك، ولكن سموحة أضاع أمام الاتحاد فرص عديدة، ولنا ركلتين جزاء خاصة كرة حسام حسن، وأضعنا عدة أهداف".

وتابع: "متفائل بمستوى سموحة، والفريق يضم لاعبين على أعلى مستوى، وقادرين على تحقيق مركز جيد".

وعلى الجانب الأخر ، نعي المهندس محمد فرج عامر ، رئيس نادي سموحة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم.

وقال سموحة : "ندعو المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.