وحشتني ياسند .. فرجاني ساسي يوجه رسالة موثرة لـ طارق حامد

وتقرر خضوع الثلاثي للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية. وكان الزمالك خصع لمسحة طبية بالأمس قبل أن يعلن الكاف تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جازيللي التشادي من البطولة. أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القد قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد، كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا.

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