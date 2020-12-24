أحمد مرتضى ناعياً أحمد بكري: ربنا يرحمه ويغفر له

نعى أحمد مرتضى ابن المستشار مرتضى منصور، رئبس النادي أحمد بكرى بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصي تويتر: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ" البقاء والدوام لله في وفاة المستشار أحمد البكري.. ربنا يرحمه ويغفر له".

توفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس .