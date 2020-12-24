«المسحة سلبية الحمد لله».. أحمد عادل عبد المنعم يعلن شفاءه من كورونا

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي نادي الجوية، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر أحمد عادل صورة له من داخل الملعب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد عادل علي الصورة كاتبًا: "المسحة سلبية الحمد لله وراجع التمرين مع زمايلي".

وكان أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أعلن مغادرة الفريق الفيومي، وتوصله لاتفاق للرحيل وإنهاء علاقته بالنادي.

وقال "عبد المنعم" في تصريحاته لقناة النهار: "سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدًا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد"..

ورحّب حارس الأهلي الأسبق بالعودة مجددا للفريق الأحمر حال طلبه للعودة، مؤكدًا أنه يرفض الزج باسم الزمالك في التفاوض معه.