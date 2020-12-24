نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موقف المصابين في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبيبة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف لاعبي الأحمر المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، استعدادا لتكملة الموسم الكروي الجاري.

وتحدث محمد شوقي طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "الرباعي المصاب بفيروس كورونا، بيتسو موسيماني ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية، سوف يخضع لمسحة جديدة لحسم موقفه، وننتظر تحول مسحته إلى سلبية بعد خضوعه للعلاج والفحص".

وأكمل طبيب القلعة الحمراء: "بعد رحلة النيجر سوف يكون هناك إعلان عن الطبيب الجديد للأهلي، حيث يتولى هذا الملف محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط".

وبشأن إصابتي أجايي ومحمود متولى أوضح شوقي: "أجايي سوف يخضع للعلاج التحفظي في الفترة المقبلة، وإذا لم يحقق الغرض المطلوب، سوف يخضع للتدخل الجراحي، أما محمود متولي فتعتبر حالته أكثر من جيدة وسوف يشارك في المباريات مع الأهلي قبل شهر مارس المقبل".

وزاد: "أما ناصر ماهر فسيكون من الصعب عودته للمشاركة بعد شهرين، ولكنه سيحتاج إلى شهرين ونصف إلى 3 أشهر من أجل المشاركة في المباريات".

وأتم طبيب الأحمر تصريحاته موضحا الحالة الصحية كريم نيدفيد: "كريم نيدفيد يسير بشكل مميز واقترب بشكل قوي من العودة للمشاركة مع الفريق، في الفترة المقبلة".