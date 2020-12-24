الأهلي يستقر على تعديل عقد نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة النادي الأهلي، على تعديل عقد نجم الفريق، نظراً لتألقه خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مطلع داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تمديد عقد مهاجم الفريق محمد شريف، مع رفع قيمة عقد اللاعب في الموسم.

وينتهي عقد شريف في صيف 2022، وغم اقتراب عقده من النهاية، إلا أنه لم يساوم إدارة النادي بشأن التجديد.

وأضاف المصدر أن محمد شريف يتقاضي حاليا 2 مليون و850 الف جنيه في الموسم وهناك إستقرار علي تمديد وتعديل عقده بحيث يدخل ضمن الفئة الثانية والتي تحصل علي 5 ملايين جينها في الموسم وترضية

وأوضح المصدر انه بعد العودة من رحلة النيجر سوف يتم تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بملف اللاعب في ظل علاقته الجدية به

يعد محمد شريف من أبرز اللاعبين العائدين من الإعارة لصفوفه القلعه الحمراء وشارك مع إنبي على مدار الموسم المنقضي 30 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 5 آخرين وشارك في 2276 دقيقة لعب