نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ليستر سيتي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي، على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد إقصاء نادي إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء، وضرب موعدًا مع مانشستر سيتي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.