كورونا يضرب القطبين| وفاة رئيس الزمالك.. وموسيمانى يثير القلق فى الأهلي

توفى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك اليوم متأثرا بفيروس كورونا بعد صراع طويل معه على مدار الأيام الماضية.

ودخل المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس المعين لإدارة الزمالك العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.

وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.

وقاد أحمد البكري الزمالك فى 24 يوما فقط قضى منها 12 يوما داخل نادي الزمالك قبل أن يتعرض للإصابة بكورونا وتدهور حالته ليتم نقله إلى المستشفي ويخضع إلى العلاج قبل أن تدهور حالته الصحية مرة أخرى ويتم نقله إلى العناية المركزة قبل أن يتوفى اليوم .

واتخذ البكري العديد من القرارات داخل نادى الزمالك خلال فترة توليه رئاسة القلعة البيضاء منها إجراء تغييرات موسعة داخل لجان النادى مثل اللجنة القانوينة بجانب إعادة تشكيل لجنة الحسابات بالإضافة إلى تغيير إدارة الأمن والإدارة التنفيذية للنادى كما نجح البكرى فى الحفاظ على نجوم الفريق الأول ولم يرحل أحد منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بجانب إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية داخل القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يقوم المستشار هشام إبراهيم بتولى رئاسة نادي الزمالك " مؤقتا " خلال الفترة المقبلة لحين قيام الدكتور أشرف صبحي باختيار رئيس جديد يقود اللجنة المعينة للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لما تنص عليه اللوائح .

وفى المقابل ، لا يزال الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى يعانى من الإصابة بفيروس كورونا بعد استمرار إيجابية العينة التى خطع لها خلال الساعات الماضية .

وبدأت حالة من القلق تفرض نفسها داخل الأهلى بسبب طول مدة إصابة موسيمانى بكورونا بعد أن كان تعرض لها قبل مواجهة المحلة التى أقيمت فى الدوري قبل أسبوع من الآن .

ويتواجد موسيمانى الآن بإحدى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج اللازم للشفاء من الفيروس اللعين كورونا .