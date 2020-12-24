أخبار الرياضة.. 5 قرارات عاجلة في الزمالك بعد وفاة رئيس النادي.. إزالة لافتات مرتضى منصور.. شوبير يصدم جماهير الأهلي

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حالة كبيرة من الحزن تفرض نفسها داخل نادي الزمالك بعد تأكد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس المجلس المعين اليوم متأثرا بفيروس كورونا .

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذى كان من المقرر أن ينطلق قبل دقائق لحضور جنازة المستشار أحمد البكرى، رئيس نادي الزمالك.

لن تتمكن زوجة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك الذى وافته المنية اليوم من حضور جنازته بسبب إصابتها بنفس الفيروس .

تلقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك بشكل مؤقت عرضًا من إحدى شركات الإعلانات لوضع اعلاناتها في المكان الذي توضع به لافتات شكر أعضاء الجمعية العمومية والعاملين لمرتضى منصور، رئيس النادي المعزول، ومجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك على البوابات المطلة على شارع 26 يوليو المواجه لمبنى الوزارة ونادي الترسانة .

كشف مصدر قريب من الثنائي المغربي في نادي الزمالك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، عن تفاصيل خاصة في علاقة الثنائي بإدارة الزمالك السابقة، متهمًا المشرف العام السابق أمير مرتضى منصور بسوء معاملة اللاعبين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللاعبين يشعرون الآن بالراحة مع إدارة الكرة الجديدة في النادي.

اتفقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض على تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم مقابل مليون و200 ألف يورو سنويا أي ما يقرب من 42 مليون جنيه في الموسم .

يتولى المستشار هشام إبراهيم رئيس محكمة بمحكمة اسئناف القاهرة ونائب رئيس اللجنة القضائية بنادي الزمالك، مهام رئيس القلعة البيضاء بشكل مؤقت لحين الاستقرار على هيكل اللجنة بعد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة صباح اليوم .

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة نادي ليفربول تواجه أزمة بشأن تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، سوف يحسم بنسبة كبيرة بيع جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي يوم 27 ديسمبر الجاري، خاصة بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والنادي إلى طريق مسدود.