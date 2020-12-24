نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.

وسوف تقام مراسم سحب القرعة في القاهرة يوم الثامن من شهر يناير 2021، على أن يتم إرسال أسماء الممثلين عن الأندية في موعد أقصاه الرابع من الشهر ذاته.

وضمن نادي الزمالك تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب نظيره الغزالة التشادي.

وحقق الأهلي الفوز أمام نظيره سونيديب بطل النيجر، بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما نجح بيراميدز في الفوز على نظيره الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بهدف دون رد، فيما تعادل المقاولون العرب أمام النجم الساحلي التونسي، سلبيًا بدون أهداف.