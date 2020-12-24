نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن النادي الأهلي بات على وشك التعاقد مع لاعب يوفنتوس السابق، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير اليوم، أن الأهلي يرغب في ضم الغاني رتشموند بواكي، مهاجم فريق ريد ستار بلجراد الصربي.

وقام اللاعب بإنهاء تعاقده مع الفريق، وترغب الإدارة في تدعيم هجوم القلعة الحمراء به، استعداداً لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وقالت المصادر إن الإدارة الحمراء، تلقت ترشيحات للتعاقد مع اللاعب، خاصة بعد أن أنهى عقده مع ناديه، وأصبح لاعبًا حر، ولن يُكلف خزينة النادي أي أموال، وسيعد صفقة مهمة للغاية خاصة أن اللاعب يمتلك سيرة ذاتية أكثر من رائعة ولعب لأندية كبيرة مثل يوفنتوس وأتلانتا وساسولو في إيطاليا ولعب بقميص المنتخب الغاني 13 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.