حسين عبد اللطيف..البطل الذي يبحث عن الصعود كل مبارياته بطولة

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أحمد جودة - القاهرة - قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لفريق الالومنيوم، إن الفريق يؤدي تدريباته بشكل جيد استعدادا للمواجهة المقبلة امام نادي سوهاج المحترم، موضحا أن احترام اي خصم هو اول طرق النجاح مؤكدا علي احترامه لجميع فرق المجموعة.

وأشار في تصريح خاص ل"الفجر الرياضي" الي ان تعليماته دائما للاعبي الفريق ان البطل الذي يبحث عن الصعود كل مبارياته بطولة وهذا ما نتعامل معه هذا الموسم .

وواصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق تدريباته اليوم الخميس، استعدادا للمواجهة المقبلة امام نادي سوهاج، ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل بملعب الأخير.

واعتمد تدريب اليوم علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال تدريبات التحمل بالكرة، مع مراجعة بعض الجمل التكتيكية التي يعتمد عليها الفريق خلال المباريات.

يحتل فريق الألومنيوم المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ويسعي لتحقيق الفوز وضمان استمراره بمقدمة جدول المجموعة.

فيما يحتل فريق نادي سوهاج المركز الثامن برصيد 8 نقاط ويأمل الفريق في تحقيق الفوز وتحسين ترتيبه بجدول المجموعة